Mersin'de temizlik malzemesi üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı

Mersin 'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Tesiste büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tesiste soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.