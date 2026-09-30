Mersin'de temizlik malzemesi üretim tesisindeki yangın kontrol altına alındı
30.09.2026 12:56
Son Güncelleme: 30.09.2026 13:47
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mersin'de temizlik malzemesi üretim tesisinde çıkan yangın, ekiplerin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Mersin'in Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi'ndeki temizlik malzemesi üretim tesisinde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.
Yangın, itfaiye ekiplerinin 2,5 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Tesiste soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.
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