Mersin'de TIR'da 22 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Kontrol noktasında durdurulan bir TIR'da narkotik köpeğiyle yapılan aramada 22 kilo 300 gram esrar bulundu.
Gözaltına alınan sürücü Ş.P. emniyete götürüldü.
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