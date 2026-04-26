Mersin'de toprağa gömülü el bombası bulundu
26.04.2026 15:00
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir bahçede, toprağa gömülü halde bulunan el bombası imha edildi.
Mersin'in Tarsus ilçesi Bahçe Mahallesi'nde traktörle arazisini süren kişi, toprağın arasında el bombası olduğunu fark etti.
İhbar üzerine adrese İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alınan bahçede inceleme yapan ekipler, uzun süredir gömülü olduğu belirlenen el bombasını imha etti.
