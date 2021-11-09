Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza kesildi (Mersin Haberleri)

Mersin'in Akdeniz ilçesi açıklarındaki yasak sahada trolle balık avladığı belirlenen 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza uygulandı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:15

Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza kesildi

Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını tespit etti.


Teknedeki 2 balıkçıya 22 bin 911 lira verildi.

Yasal Bilgilendirme

Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

MERSİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...