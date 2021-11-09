Mersin'de trolle yasa dışı balık avlayan 2 kişiye 22 bin 911 lira ceza kesildi

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 09.11.2021 - 15:15
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden trol ile balık avlandığını tespit etti.
Teknedeki 2 balıkçıya 22 bin 911 lira verildi.
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