Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Erdemli ve Anamur ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 13.07.2021 - 14:05

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdemli ve Anamur ilçelerinde uyuşturucu zanlılarını yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, Erdemli'de metruk bir binada 12 kilo 320 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Anamur'da da 25 kök Hint keneviri, 360 gram esrar, 26 uyuşturucu hap, av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ele geçirildi, 4 zanlı yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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