Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik ilçedeki iş yerine operasyon düzenledi.



Ekiplerin özel eğitimli narkotik köpeği "Mila" ile iş yerinde yaptığı aramada 10 paket halinde 11 kilo 930 gram esrar ele geçirildi, E.Z, E.Z, ve N.D. gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Z, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

