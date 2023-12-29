Mersin'de vinç ile minibüs arasına sıkışan operatör öldü

Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 33 ALE 460 plakalı minibüs, D400 kara yolu Yenice Mahallesi'nde arızalandı. Aracı bulunduğu yerden kaldırmak isteyen sürücü, vinç operatörü Aziz Kaya (41) ile iletişime geçti.
Bölgeye gelen operatör Kaya, minibüsü bulunduğu yerden kaldırmak için halat bağlayarak çalışma başlattı. Vinçle kaldırılmak istenen minibüs haladın kopmasıyla devrildi.
Vinç ile minibüs arasına sıkışan ve bölgeye yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.
- Etiketler :
- Haberler -
- Yerel Haber
- Türkiye
- Mersin