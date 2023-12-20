Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu (Mersin Haberleri)

Mersin'de, FETÖ üyesi olmaktan hükümlü bir kişi yakalandı.

Mersin'de yakalanan FETÖ hükümlüsü cezaevine konuldu

İl Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince söz konusu terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. yakalandı.

M.K. adli makamlardaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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