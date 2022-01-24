Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 11:15
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi çalışanları sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde kapıda bir şahinin olduğunu gördü.
Ekiplerin ilk kontrolünde kanadından yaralı olduğu görülen kuş, tedavi ve bakımı için Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürüldü.
Kızıl şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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