Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı (Mersin Haberleri)

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaralı bulunan kızıl şahin tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 24.01.2022 - 11:15

Mersin'de yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Erdemli Belediyesi Spor Koordinasyon Merkezi çalışanları sabah saatlerinde mesaiye geldiklerinde kapıda bir şahinin olduğunu gördü.

Ekiplerin ilk kontrolünde kanadından yaralı olduğu görülen kuş, tedavi ve bakımı için Doğu Koruma ve Milli Parklar Erdemli Şefliğine götürüldü.

Kızıl şahin, tedavi ve bakımının ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

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