Mersin'de yolcu otobüsünde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi (Mersin Haberleri)

Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yolcu otobüsünde 1,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Adıyaman'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsü ilçe girişinde durduruldu.

Aracın bagajında yapılan aramada 1 ton 500 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Otobüs firmasına 16 bin 420 lira idari para cezası uygulandı, araç trafikten men edildi.

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