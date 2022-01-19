Mersin'de yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 19.01.2022 - 12:31
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Mila"nın katılımıyla arama gerçekleştirdi.
Aramalarda, bir poşete gizlenmiş 5 pakette 2 kilo 22 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Yolculardan İ.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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