Mersin'deki bir kişinin öldüğü silahlı kavganın 4 zanlısından biri tutuklandı

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 17.03.2022 - 12:16
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, Ç.Ü, dün Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki kavgada E.K'yi tabancayla öldürdüğü iddiasıyla hastanedeki işlemlerin ardından emniyete götürüldü.
Polis, kavgada zanlıyı darbettikleri öne sürülen H.C.A, A.B. ve İ.Y. de gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ç.Ü. tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
Kuvayi Milliye Caddesi'ndeki bir banka şubesi önündeki kavgada Ç.Ü'nün tabancayla ateş ettiği E.K. olay yerinde hayatını kaybetmiş, darp sonucu yaralanan zanlı da hastaneye kaldırılmıştı.
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