Mersin'deki cinayetle ilgili gözaltına alınan 10 şüpheli serbest.

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Mersin'in Erdemli ilçesinde, akrabasının ölümüne neden olduğu gerekçesiyle tutuklanan, olay öncesinde de hamile karısını öldürdüğü ortaya çıkan zanlının gözaltına alınan 10 yakını, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, sazlık alanda Suriye uyruklu Rim A'nın (23) cesedinin bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 18 Ocak'ta kocası Nasır A'nın 6 yakınını gözaltına alan polis, olaya karıştıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi daha yakaladı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.



Akdeniz Mahallesi Uygur Sokak'ta yaşayan Suriyeli Nasır A, darbettiği karısının kuzeni Muhammet A'nın ölümüne neden olduğu iddiasıyla 9 Ocak'ta tutuklanmış, zanlının karısı Rim A'nın da bir süredir kayıp olmasından şüphelenen ve 6 kişiyi gözaltına alan polis, 23 yaşındaki hamile kadının öldürüldükten sonra sazlık alana gömüldüğünü belirlemişti.



Nasır A'nın bir tartışma sonucunda karısını öldürdüğü, olayı gören kuzenini de tanık olmaması amacıyla darbettiği ileri sürülmüştü.