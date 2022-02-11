Mersin'deki ev yangınında 1 kişi öldü (Mersin Haberleri)

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan ev yangınında 1 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 11.02.2022 - 09:17

Mersin'deki ev yangınında 1 kişi öldü

Haberleri - Anadolu Ajansı, Yeni Mahallesi'de Mustafa Ötebaş'ın yaşadığı müstakil evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Evde yalnız yaşadığı öğrenilen Ötebaş (81), yangında hayatını kaybetti.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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