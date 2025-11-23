Mersin'deki makarna fabrikasında zehirlenme: 11 kişi hastaneye kaldırıldı

Etkilenen 11 kişi Mersin Şehir Hastanesi, Tarsus Devlet Hastanesi ve Toroslar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, kişilerin sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sevk edildi.

Alınan bilgiye göre Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde bulunan bir makarna fabrikasında zirai ilaçtan etkilenenlerin olduğu yönünde ihbar alındı.

