Mersin'deki yanan metruk bina, yağmur yağmasıyla çöktü

Olay, Şehitkerim Mahallesi'nde bulunan eski evlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önceden yangın nedeniyle hasar gören 3 binadan biri, gece boyunca etkili olan yağmurun ardından çöktü.

Mahalle sakinlerinden N.C.Ö. binanın gece yağan yağmurdan dolayı çöktüğünü söyledi. Bölgeye gelen yetkililer ise olayın ardından çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Şehitkerim Mahallesi2nde çok sayıda metruk binaların bulunduğu öğrenilirken, 9 Ekim 2025 tarihinde 3 eski evin yandığı, bugün yıkılan evin de yanan binalardan biri olduğu öğrenildi.