Mersin'den Hollanda'ya bal ihracatı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı - DHA,

Toros Dağları'nın 2 bin 300 rakımdaki Eğriçayır Yaylası'nda üretimi yapılan bal, yurt içinin yanı sıra yurt dışından da talep görüyor.



Bu kapsamda ilk etapta Celal Çay'a ait firmada üretilen 2 ton bal, ilçe protokolünün katılımıyla düzenlenen etkinlikle Hollanda'ya gönderildi.



Celal Çay, yaptığı açıklamada, Erdemli'de üretilen balı Hollanda'ya göndererek ülkeye döviz girdisi sağlamanın mutluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Türk arıcıları olarak ülkemizin ekonomisinin gelişmesi için üzerimize düşeni canla başla yapmaya çalışıyoruz. Toroslarda ürettiğimiz balları Avrupa'ya göndererek ülkemizin döviz kazanmasını sağlıyoruz. Hollanda'yla 1 milyon avroluk anlaşma imzaladık. 50 ton ürün göndereceğiz. Üreten Türkiye için çalışıyoruz." diye konuştu.





Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu da balın Avrupa'ya ihraç edilmesinden dolayı ülke ve bölge adına mutlu olduklarını kaydetti.



Tollu, "Ülke kalkınmasının yolunun üretimden geçtiğini hepimiz biliyoruz. Özellikle 21'nci yüzyılın en önemli stratejik ürünlerinin tarım ürünleri olduğunu biliyoruz. Biz de özellikle dijital dünyada ülkemizde üretilen ürünlerin dijital dünya ile buluşma noktasında e-ticaret projesi geliştirdik. Onlarca gencimiz şu anda ülkemizin ürünlerini, dünya piyasası ile buluşturuyor ve ülkemize daha müreffeh daha da yaşanabilir kılmak adına elimizden gelen her türlü gayreti sarf ediyoruz. Mersin’de Arı Üreticileri Birliği var. Şu anda birliğe kayıtlı 4 bin üyemiz var. Dolayısıyla 4 bin üyenin ürettiği ürünler şu anda hem ülke piyasasında hem de dış piyasa da ciddi bir yer tutuyor." dedi.