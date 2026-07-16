Müşteriler şikayet etti, zincir markette tarihi geçmiş 135 ürün bulundu

Gıda denetimleri sürüyor.

Akdeniz Belediyesi'nin açıklamasına göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, bir vatandaşın şikayeti üzerine Turgutreis Mahallesi Silifke Caddesi'ndeki zincir marketin şubesine giderek denetim yaptı.

Reyonları inceleyen ekipler, son kullanma tarihi geçmiş 135 gıda ürünü olduğunu tespit etti.

PARA CEZASI KESİLDİ

Markete, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında 3 bin 705 lira ceza uygulandı.

Toplanan ürünler, imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Açıklamada, vatandaşların alışveriş yaparken ürünlerin son tüketim tarihlerine ve ambalaj durumlarına dikkat etmeleri gerektiği konusunda uyarılarda bulunulurken; halk sağlığıyla oynayan işletmelere karşı hiçbir taviz verilmeyeceği ve ilçe genelindeki gıda denetimlerinin kararlılıkla artarak devam edeceği bildirildi.