Ormanda yasa dışı kenevire suçüstü. Sulama yaparken yakalandılar
07.06.2026 08:46
Yasa dışı yetiştirilen 402 kök kenevir bitkisi söküldü.
Mersin'in Bozyazı ilçesindeki ormanlık alanda yasa dışı kenevir ekimi yapan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Bozyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde planlı çalışma yapıldı.
Çalışmada, Bozyazı İlçesi Kızılca Mahallesi bal ormanları mevkiindeki alanda kenevir bitkisi yetiştirildiği öğrenildi.
Harekete geçen jandarma ekipleri, saha araştırması gerçekleştirdi. Yapılan incelemede, yerleşim yerinden uzak ormanlık alandaki bir dere kenarında, yaklaşık 30 metrekarelik alanda kenevir bitkisi ekili olduğu, 100 metre hortum çekilerek sulama yapıldığı tespit edildi.
HORTUMLARI KONTROL EDERKEN YAKALANDILAR
Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda ekim alanını uzaktan takibe alan jandarma ekipleri, ormanlık alandan yürüyerek bitkilerin yanına gelen 2 kişiyi tespit etti. Şüpheliler, ekim alanına salınan sulama hortumunu kontrol ettikleri sırada suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler M.U. ve A.U.'nun yetiştirdiği 402 kök kenevir bitkisi söküldü.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli de "Esrar Elde Etmek Amacıyla Kenevir Ekme Suçu'ndan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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