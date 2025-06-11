Otomobille elektrikli bisiklet çarpıştı: 3 kişi yaralandı

Sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 34 KLD 975 plakalı otomobil ile elektrikli bisiklet, Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda çarpıştı.



Otomobilin refüje çarparak durabildiği kazada elektrikli bisiklet de devrildi.



Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ağır yaralanan bisikletteki iki kişi ve otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

