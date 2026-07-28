Sahilde oturan gençler neye uğradığını şaşırdı. Bir anda kürekle saldırdı

Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında vakit geçiren F.C.A. (19), O.K. (21) ve C.Ş.Ş. (22) ile bir kafenin ortağı K.K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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