Sahilde oturan gençler neye uğradığını şaşırdı. Bir anda kürekle saldırdı
28.07.2026 13:37
Son Güncelleme: 28.07.2026 14:23
Silifke Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum atan işletmeci ve yanındaki kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Silifke ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında vakit geçiren F.C.A. (19), O.K. (21) ve C.Ş.Ş. (22) ile bir kafenin ortağı K.K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
KÜREKLE KUM ATTI
Tartışma sırasında K.K., sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli K.K. ve yanındaki F.S.'yi (24) işlettikleri kafede gözaltına aldı.
Zanlılar hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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