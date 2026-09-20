Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
20.09.2026 18:07
Araç sürücüsü ekiplerin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.
Mersin'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Mersin'in Mut ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Ömer T'nin kullandığı 06 FBB 453 plakalı otomobil, Mut-Ermenek kara yolunun Çamlıca mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücünün ağır yaralandığı belirlendi. Ömer T, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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