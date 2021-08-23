Silifke’de yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 33 yaralı

Mersin Haberleri İHA 23.08.2021 - 09:14
Mersin Haberleri - İHA,
Antalya’dan Gaziantep’e giden 27 LM 821 plakalı yolcu otobüsü, saat sabaha karşı 04.00, Silifke İlçesi Kapızlı mevkiinde park halinde ki minibüse çarparak yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.
Otobüsteki 33 yolcu yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan bir bölümü sağlık ekiplerince kaza yerinde ayakta tedavileri yapılırken, diğerleri ise ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesine götürüldü. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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