Sokak arasındaki silahlı kavga. Olayla ilgisi olmayan genç kadın hayatını kaybetti
17.03.2026 00:49
Son Güncelleme: 17.03.2026 01:00
Silahlı kavgada evinin önünde duran genç kadın başından vurularak hayatını kaybetti.
Mersin'de sokak arasında iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, olayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan 18 yaşındaki kadın başından vurularak yaşamını yitirdi.
Mersin'de Toroslar ilçesinde sokak arasında iki kişi arasında silahlı kavga çıktı. Bu sırada kavgayla ilgisi olmayan ve evine girmeye çalışan Nur Almuhammet (18) adlı kadın kapının önünde başının arka kısmından vurularak ağır yaralandı.
Olayda kavganın taraflarından olduğu belirtilen Can A. (26) ise sırt ve sol bacak kısmından ateşli silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Nur Almuhammet yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralı Can A. ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen E. I.'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.
