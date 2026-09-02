Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
02.09.2026 02:00
Son Güncelleme: 02.09.2026 02:00
Sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğuldu.
Mersin'de sulama kanalına düşen iki kardeşten biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer kardeşin de hayati tehlikesi sürüyor.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalı çevresinde yürüyen Mazin Halaf ve kardeşi Y.H., henüz belirlenemeyen bir nedenle suya düştü.
Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine Y.H., vatandaşların tarafından sudan çıkarılarak olay yerine çağrılan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Y.H.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
300 METRE İLERİDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Suda kaybolan Mazin Halaf için bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Sulama kanalında arama çalışması başlatan ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktanın yaklaşık 300 metre ilerisinde buldu.
Ekipler tarafından sudan çıkarılan Mazin Halaf’ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morga götürüldü.
Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.
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