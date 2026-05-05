Tarihi geçmiş salam hastanelik etti
05.05.2026 15:15
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Mersin'de 4 öğrenci, dışarıdan aldıkları salamı yedikten sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Tarsus'a bağlı Gaziler Mahallesi Kalburcu Caddesi üzerindeki Ahmet Zeki Şanlı İmam Hatip Ortaokulu'nda okuyan 4 kız öğrenci, okul dışında bir marketten salam aldı.
Salamı yiyen öğrenciler okulda rahatsızlandı. İdareciler ve öğretmenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri 4 öğrenciyi hastaneye kaldırdı.
21 GÜN GEÇMİŞ
Polisin yaptığı incelemede bulunan salam paketinin üzerindeki son kullanma alanında 14 Nisan 2026 yazdığı ortaya çıktı.
Öğrencilerin tedavisinin sürdüğü, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
