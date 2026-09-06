Tarsus'ta cami inşaatında gece bekçisi ölü bulundu
06.09.2026 12:39
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tarsus'ta bir cami inşaatında gece bekçiliği yapan 56 yaşındaki şahıs, inşaatın merdivenlerinde ölü bulundu.
Olay, Mersin’in Tarsus ilçesi Altaylılar Mahallesi 02109 Sokak'taki cami inşaatında meydana geldi.
Gece bekçisi 56 yaşındaki Fikret Durna'ya ailesinin ulaşamaması üzerine oğlu D.D. inşaat alanına gitti. Oğlu, babasını inşaatın merdiven kısmında hareketsiz halde buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Durna’nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Bekçinin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.