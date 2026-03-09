Tarsus’ta traktör kazası. 1 kişi öldü
09.03.2026 23:23
Tarsus’ta traktör devrildi.
Mersin'de kazada devrilen traktörün altında kalan sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin’in Tarsus ilçesinde seyir halindeki traktörün devrilmesi sonucu sürücü Mustafa Ulaşlı (54) aracın altında kaldı.
Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, Ulaşlı’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerince inceleme başlatıldı.
