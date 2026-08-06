Tatilde acı son. Genç doktor yaşamını yitirdi

Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Kliniği'nde asistan hekim olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Orçan, tatil için gittiği Mersin 'de denize girdi.

Bir süre sonra gözden kaybolan genç doktorun boğulduğu belirlendi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılan Orçan'ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

KÜTAHYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN TAZİYE MESAJI

Acı haberin ardından Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından başsağlığı mesajı yayımlandı.

Açıklamada, "Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Asistan Hekim olarak görev yapan Dr. Oğuzcan Orçan'ın vefat etmiş olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Genç doktorun cenazesi, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'ndeki İnönü Mezarlığı'nda toprağa verildi.