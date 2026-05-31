Topladıkları mantarı yediler, hastanelik oldular
31.05.2026 15:08
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormandan mantar toplayan 7 kişi zehirlendi.
İlçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı.
Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren iki aile üyesi 7 kişi birlikte yedi.
Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli ‘deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
YASAL UYARI
MERSIN Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. MERSIN Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.