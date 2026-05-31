Topladıkları mantarı yediler, hastanelik oldular

31.05.2026 15:08

İHA
Mersin'in Erdemli ilçesinde ormandan mantar toplayan 7 kişi zehirlendi.

İlçeye bağlı Harfilli Mahallesi sınırlarında iki aile mantar topladı. 

 

Toplanan mantarları Kayacı Mahallesi'ndeki Ö.C.'nin evine getiren iki aile üyesi 7 kişi birlikte yedi. 

 

Bir süre sonra rahatsızlanan iki aileden 7 kişi Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi Mersin'deki hastanelere sevk edildi. Mersin ve Erdemli ‘deki hastanelerde tedavisi süren 7 kişinin durumlarının şu anda stabil olduğu öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

