Uyuşturucuyu mobilyaya gizlediler

Operasyonda narkotik köpekleri de görev yaptı.

İş yerinde yapılan aramalarda, televizyon ünitelerine saklanmış toplam 90 kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu içerikli 520 bin captagon hap bulundu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.

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