Uyuşturucuyu mobilyaya gizlediler
01.07.2026 15:29
Operasyonda narkotik köpekleri de görev yaptı.
Mersin’de düzenlenen narkotik operasyonunda televizyon ünitelerine gizlenmiş 520 bin captagon hap ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mersin’de narkotik ekiplerinin düzenlediği operasyonda, televizyon ünitelerinin içerisine gizlenmiş halde 520 bin “Captagon” hap ele geçirildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, uyuşturucu ticareti ve sevkiyatı yaptığı değerlendirilen şüphelilere yönelik Toroslar ilçesindeki bir iş yerine operasyon gerçekleştirildi.
İş yerinde yapılan aramalarda, televizyon ünitelerine saklanmış toplam 90 kilogram ağırlığında sentetik uyuşturucu içerikli 520 bin captagon hap bulundu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan A.W. ve M.İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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