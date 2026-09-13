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Uzaklaştırma kararına rağmen eşini öldürüp intihar etti

13.09.2026 16:18

Uzaklaştırma kararına rağmen eşini öldürüp intihar etti
DHA

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA
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Mersin'in Tarsus ilçesinde İsmail Süer, eşi Narin Süer'i tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay, öğle saatlerinde, Duatepe Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı'nda meydana geldi. İsmail Süer (47), uzaklaştırma kararı olmasına rağmen konuşmak için eşi Narin Süer'in çalıştığı iş yerine gitti. 

 

Çift arasında çıkan tartışmada İsmail Süer, yanında getirdiği tabancayla eşine ateş etti. Süer daha sonra aynı silahla kendisini vurdu. 

 

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, İsmail ve Narin Süer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Süer çiftinin cenazeleri otopsi için morga kaldırıldı.

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