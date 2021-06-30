Yaban hayatı için su yalakları oluşturuldu (Mersin Haberleri)

Torosların zirvesine yaban hayatı için 10 adet su yalağı oluşturuldu.

Mersin Haberleri İHA 30.06.2021 - 18:10

Yaban hayatı için su yalakları oluşturuldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR!

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

Afyonkarahisar'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi

10 yıldır yaban hayatının izini sürüyor: Ballıkayalar'ın kuş dedektifi

10 yıldır yaban hayatının izini sürüyor: Ballıkayalar'ın kuş dedektifi

Milli parklarda ve korunan alanlarda yaban hayvanlarına su temin etmek için 10 adet su yalağı oluşturan ekipler, kurak geçen bu yaz günlerinde yaban hayatı geliştirme sahalarına yaban keçisinin yoğun olduğu yerlere yaban hayatı devam etmesi için çalışmalar yaptı.

Korunan alanlarda bulunan yaban hayatı su kaynaklarının yeterliliğini kontrol eden şeflikler, doğal taş veya oyma kütükten su yalakları tesis etti.

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü sınırlarında bulunan yüzlerce metre yükseklikteki tepelere su yalakları kurarken, yaban hayvanları ise foto kapanlarla görüntülendi.

Bölge müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarının tüm hareketleri izlenirken, yaban hayvanlarının ihtiyacı olan su ve yemleme gibi faaliyetler ise aralıksız sürdürülüyor.

Yasal Bilgilendirme

Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA MERSİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...