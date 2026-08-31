Yol kenarındaki seraya uçan otomobilin sürücüsü ile eşi öldü

Kaza, saat 06.30 sıralarında Akdeniz ilçesine bağlı Adanalıoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Özer Hacıoğlu'nun kontrolünü yitirdiği 01 AJA 747 plakalı otomobil , yol kenarındaki seraya uçtu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesinde, otomobilin altında sıkışan 52 yaşındaki Özer Hacıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Otomobilde bir kişinin daha olduğu bilgisi üzerine bölgede araştırma yapan ekipler, araçtan fırladığı değerlendirilen sürücünün eşi Elif Hacıoğlu'nun (52) cansız bedenini de sazlık alanda buldu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özer ve Elif Hacıoğlu'nun cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı