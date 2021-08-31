Yolda yürürken kamyondan düşen briketlerin altında kaldı

Mersin Haberleri DHA 31.08.2021 - 15:36
Mersin Haberleri - DHA,
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Belçınar Mahallesi Atdağı mevkisinde meydana geldi.
Halil Durmaz, ekmek almak için markete giderken yanından geçen inşaat malzemesi yüklü kamyondan, üzerine briketler düştü. Briketlerin altında kalan Durmaz, başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Durmaz, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Durmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
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