Yolu kapatan düğün konvoyuna rekor ceza

Denetimler kapsamında sürücülerin ehliyetlerine iki ay süreyle el konulurken araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

Araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesildi.

Mersin 'de 17. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34. Cadde üzerinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.

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