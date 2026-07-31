Yolu kapatan düğün konvoyuna rekor ceza
31.07.2026 15:19
Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.
Mersin'de yolu kapatıp trafik güvenliğini tehlikeye düşüren düğün konvoyundaki 7 sürücüye toplam 695 bin 862 lira idari para cezası uygulandı.
Mersin'de 17. Cadde ile Nevit Kodallı Caddesi Kavşağı ve 34. Cadde üzerinde düğün konvoyunun yolu kapatarak trafiği engellediği ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, çalışma başlattı.
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarının incelenmesi sonucu olaya karıştığı belirlenen 7 araç tespit edildi.
Araç sürücülerine Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 695 bin 862 lira idari para cezası kesildi.
Denetimler kapsamında sürücülerin ehliyetlerine iki ay süreyle el konulurken araçlar ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.
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