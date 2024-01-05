Mersin'de bir evde çok miktarda tarihi eser ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, bir şüphelinin evinde yüklü miktarda tarihi eser olduğu tespit edildi.



Elde edilen bilgiler doğrultusunda şüphelinin adresine düzenlenen operasyonda, 325 adet farklı ebatlarda üzerinde figür ve yazıların bulunduğu ve tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ile 4 adet obje ele geçirildi.



Ele geçirilen malzemelere incelenmek üzere el konulurken, şüpheli hakkında '2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı.