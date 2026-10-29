Mersin'de halı ve mobilya mağazında yangın
29.10.2026 16:05
Anadolu Ajansı
Yangın çıkan mağazada soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.
Hasar gören mağazada soğutma işlemi sürüyor.