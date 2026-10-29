Türk Telekom COP31 Banner
00GÜN
00SAAT
00DAKİKA
00SANİYE
NTV

Mersin'de halı ve mobilya mağazında yangın

29.10.2026 16:05

Mersin'de halı ve mobilya mağazında yangın
Anadolu Ajansı

Yangın çıkan mağazada soğutma çalışmaları sürüyor.

AA
Google'da NTV'yi tercih et

Mersin'in Mut ilçesinde halı ve mobilya mağazasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Güllük Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda 4 katlı binanın altında bulunan halı ve mobilya mağazasının depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

 

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

 

Mağazanın bulunduğu binadaki kişiler, merdiven boşluğundaki yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamadı.

 

Ekipler, itfaiye merdiveniyle 20 dairedeki 80 kişiyi balkonlardan tahliye etti.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı.

 

Hasar gören mağazada soğutma işlemi sürüyor.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram