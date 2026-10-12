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Mersin'de minibüs bahçeye yuvarlandı. 17 yaralı

12.10.2026 11:21

Mersin'de minibüs bahçeye yuvarlandı. 17 yaralı
DHA

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

DHA
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Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bahçeye yuvarlanan minibüsteki 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin-Antalya kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı. 

 

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

 

Kazada yaralanan 1'i ağır, 17 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

 

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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