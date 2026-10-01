Mersin'de otoyolda zincirleme kaza. 11 kişi yaralandı

Kaza, Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda 2 TIR ile tarım işçilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı.

Kazada aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü trafik sağlanırken zaman zaman aksamalar yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.