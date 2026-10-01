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Mersin'de otoyolda zincirleme kaza. 11 kişi yaralandı

01.10.2026 13:12

Mersin'de otoyolda zincirleme kaza. 11 kişi yaralandı
IHA

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
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Mersin'in Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile 2 TIR'ın karıştığı kazada 11 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gazinatep (TAG) otoyolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otoyolda 2 TIR ile tarım işçilerini taşıyan bir minibüs çarpıştı. 

 

Kazada aralarında çocukların da olduğu 11 kişi yaralandı. 

 

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 11 kişiye olay yerinde ilk müdahale yapılarak ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

 

Kaza nedeniyle otoyolda kontrollü trafik sağlanırken zaman zaman aksamalar yaşandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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