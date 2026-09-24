Mersin'de seyir halindeki otomobil yüklü tırda yangın çıktı
24.09.2026 16:02
Tır ve taşıdığı otomobillerin yandığı anlar cep telefonuyla görüntülendi.
TAG Otoyolu’nda otomobil taşıyan tırda çıkan yangın, araçlara da yayıldı. İtfaiyenin söndürdüğü yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Mersin’de otoyolda otomobil taşıyan tırda çıkan yangında otomobiller de alev aldı. O anlar saniye saniye cep telefonu ile görüntülendi.
Edinilen bilgiye göre olay, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde bulunan ve otomobil taşıyan tırda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, tırda taşınan otomobillere de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahelesi sonucu yangın söndürüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Bu arada cep telefonu kamerası yangını saniye saniye görüntüledi.