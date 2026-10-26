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Mersin'de uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli tutuklandı

26.10.2026 16:19

Mersin'de uyuşturucu operasyonu. 3 şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda uyuşturucu hap ele geçirildi.

AA
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Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan ve "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

 

Çalışmada şüpheliler Ö.F.E, M.A, A.E, Y.T. ve A.S. gözaltına alındı.

 

Şüphelilerin üzerlerinde ve adreslerinde 560 sentetik ecza, 101 uyuşturucu hap ve bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

 

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S, Y.T. ve M.A. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

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