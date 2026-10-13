Mersin'de yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu. 37 şüpheli yakalandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı.

Yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettiği belirlenen şüphelilere yönelik incelemelerde, 17’si şirket olmak üzere toplam 45 kişi ve şirkete ait banka hesaplarının yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edildi. Söz konusu hesapların toplam işlem hacminin 3,5 milyar lirayı aştığı belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca il dışında yaşayan işsiz vatandaşları, iş bulma ve yatırım vaadiyle Mersin ’e getirerek bu kişilerin adına GSM hatları ve banka hesapları açtırdığı öne sürüldü. Söz konusu hat ve hesapların kullanılmasıyla vatandaşların mağdur edildiği ileri sürüldü.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen 2 ayrı soruşturma kapsamında, toplam 62 şüphelinin yakalanmasına yönelik 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şafak vakti yapılan baskınlarda 37 şüpheli yakalandı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.