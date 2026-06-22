Mesaisine gitmeyen sağlık memuru evinde ölü bulundu
22.06.2026 13:02
Evde dağınıklık tespit edilmesinin ardından olay yeri inceleme ekibi çağrıldı.
Zonguldak'ta mesaisine gitmeyen 50 yaşındaki sağlık memuru Fatih Ertürk evinde ölü bulundu.
Olay, sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Şehit Sokak’ta meydana geldi. Atatürk Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi’nde çalışan Fatih Ertürk mesaiye gitmeyip aramalara bakmayınca iş arkadaşları merak ederek evine gitti.
BURNUNDA KAN VE EVDE DAĞINIKLIK TEPSİT EDİLDİ
Camdan içeri bakan arkadaşları, koltuktan yere düşmüş vaziyette Ertürk’ü hareketsiz görünce ihbarda bulundu. Adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaptıkları incelemede, Ertürk’ün burnunda kan, evde de dağınıklık tespit etti. Olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.
ŞÜPHELİ ÖLÜME SORUŞTURMA
İncelemenin ardından Ertürk’ün cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ertürk'ün şüpheli ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.