Meteoroloji saat verdi, fırtına geliyor
23.11.2025 13:50
Anadolu Ajansı
AA
Batı Akdeniz'in doğunda fırtına bekleniyor. Fırtınanın öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in doğusu için kısa süreli fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Batı Akdeniz'in doğusunda (Manavgat-Anamur) yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına bekleniyor.
Etkisini öğle saatlerinden itibaren kaybetmesi beklenen fırtına nedeniyle vatandaşların ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.