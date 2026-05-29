Meteoroloji uyarmıştı: Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi, sel suları TIR'ları sürükledi, yaylalara kar yağdı
29.05.2026 10:33
Son Güncelleme: 29.05.2026 22:34
Ekipler yağmurun ardından su tahliye ve temizlik çalışması başlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Türkiye'nin birçok şehrinde şiddetli sağanak etkili oldu. Hatay, Osmaniye ve Ordu'da yağmur yolları göle çevirdi. Ordu'nun yaylalarında Mayıs ayında kar sürprizi de yaşandı.
Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Türkiye genelinde kapalı ve sağanak yağışlı geçiyor.
Yurdun birçok şehrinde yerel kuvvetli sağanak yağışlar etkili oluyor. Aniden bastıran yağmur, yolları göle çevirirken hayatı da olumsuz etkiliyor.
HATAY VE OSMANİYE'DE SU BASKINLARI YAŞANDI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarısının ardından Hatay ve Osmaniye'de sabah saatlerinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Trafikteki sürücüler de ilerlemekte zorlandı. Bazı cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerlerini su bastı. Düziçi ilçesinde dereler taştı, tarım arazileri zarar gördü.
Bazı köy yolları ile evlerin istinat duvarları çöktü. Belediye ekipleri, su tahliyesi çalışması başlattı.
Ekipler mahsur kalan kadını güvenli alana aldı.
MAHSUR KALAN KADIN KURTARILDI
Düziçi ilçesinde su baskını nedeniyle evinde mahsur kalan kadın, ekipler tarafından kurtarıldı.
Su altında kalan bir kümesteki tavuk ve civcivler de öldü.
Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, iş makineleriyle dere yataklarında çalışma yaparken; yağışın etkisini yitirmesiyle belediye ekipleri de temizlik ve onarım çalışması başlattı.
TIR'LAR SÜRÜKLENDİ
Bahçe ilçesinde meydana gelen toprak kayması sonucu park halindeki bazı TIR'lar sürüklenerek zarar gördü.
İmamoğlu ilçesinde de bir vatandaş, su basan evindeki kedisini boğulmaktan son anda kurtardı.
Ordu'da sağanak sonrası bir köprüde kısmi çökme meydana geldi.
ORDU'DA KÖPRÜDE KISMİ ÇÖKME YAŞANDI
Ordu'da ise bir köprüde çökme meydana geldi.
Olay, Fatsa ilçesine bağlı Bolaman Mahallesi Yalıköy bağlantı yolunda yaşandı.
Bölgede etkisini artıran sağanak sonrası dere debisinin yükselmesi ile köprünün bir bölümü çöktü. İhbarla bölgeye belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler çevrede güvenlik önlemleri alırken, sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Yetkililer, bölgede yağışların devam edebileceğini belirterek, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
YAYLADA KAR SÜRPRİZİ
Ordu’da hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Kabadüz ilçesindeki Çambaşı Yaylası’nda etkili olan yağış nedeniyle araçların üzeri ve yeşil alanlar karla kaplandı. Yaylanın yüksek noktalarında etkisini artıran kar yağışıyla birlikte bölgede yoğun sis oluştu.
BURSA'DA YAĞMUR SELE DÖNDÜ
Bursa'da dün yağan yağmur Keles ilçesinde su taşkınlarına neden oldu.
Olay, Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi.
Sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık bir saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.
Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü.
Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.
YOLLAR GÖLE DÖNDÜ
Rize’de de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle Gülbahar Mahallesi'ndeki menfezler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.
Caddede seyreden sürücüler de zor anlar yaşadı.
GAZİANTEP'TE 70 YILIN EN YÜKSEK YAĞIŞI
İslahiye'de gece yarısı aniden bastıran sağanak sabah kadar sürdü ve hayatı olumsuz etkiledi.
Amanos Dağları eteklerindeki Hasanlök ve Kayabaşı mahallelerinde derelerin taşması sonucu bazı ev ve ahırlar ile meyve bahçelerini su bastı.
Ahırlarda mahsur kalan iki çoban ve hayvanları kurtarılırken, jandarma ekipleri her iki mahallede güvenlik önlemleri aldı.
İki mahallede incelemede bulunan İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, bu yıl bölgede 70 yılın en yüksek yağışlarının olduğunu belirterek, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
GİRESUN'DA YOL ULAŞIMA KAPANDI
Giresun'da öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran şiddetli yağış, ulaşımda aksamalara neden oldu. Derelerde su seviyesinin yükselmesi sonucu Bulancak ilçesine bağlı Elmalı köyü ile Kovanlık Belde Merkezi arasındaki yol tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.
KASTAMONU'DA KAR
Kastamonu'da sağanak yağışla birlikte hava sıcaklığı hissedilir derecede düştü. Hava sıcaklığının düşmesinin ardından akşam saatleri itibarıyla yüksek rakımlı bölgelerde kar yağışı başladı. Ballıdağ mevkiinde de mayıs ayının sonunda etkili olan kar yağışını gören vatandaşlar o anları cep telefonuyla görüntüledi.