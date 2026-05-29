Meteoroloji uyarmıştı: Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi, sel suları TIR'ları sürükledi, yaylalara kar yağdı

BURSA'DA YAĞMUR SELE DÖNDÜ

Bursa'da dün yağan yağmur Keles ilçesinde su taşkınlarına neden oldu.

Olay, Keles ilçesi kırsal Davutlar Mahallesi’nde meydana geldi.

Sağanak, etkisini artırıp sele neden oldu. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, yaklaşık bir saat süren yağış mahalledeki yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı evleri su bastı, depolama alanı olarak kullanılan yapının çatısının bir kısmı da çöktü.

Sel nedeniyle çiftçilerin kullandığı tarım malzemelerinde de hasar oluştuğu görüldü. İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edilirken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Rize’de de sabah saatlerinde başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak nedeniyle Gülbahar Mahallesi'ndeki menfezler taştı, cadde ve sokaklar göle döndü.