Metruk bina çöktü, mahallede panik yaşandı

Edinilen bilgiye göre olay, Halit Rıfat Paşa Mahallesi Kültür Sokak'ta yaşandı.



İki yıl önce boşaltılan iki katlı metruk bina bilinmeyen bir nedenle çöktü.



Çökme sırasında oluşan gürültü mahallede paniğe neden oldu.