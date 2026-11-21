Meyve suyu zannedip bir yudum içti, ölümden döndü
21.11.2026 12:16
Son Güncelleme: 21.11.2026 12:41
Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şanlıurfa'da 16 yaşındaki kız çocuğunun meyve suyu zannederek içtiği içecek fare zehri çıktı. Çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, dehşet veren bir olay yaşandı.
Kırsal Dilekli Mahallesi'nde yaşayan 16 yaşındaki D.N.Ç, mutfakta çay bardağında bulunan fare zehrini meyve aromalı içecek zannederek içti.
Rahatsızlanan genç kızın ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan D.N.Ç, Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Genç kızın hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.