Milas Kazıklı Koyu'nda makilik alanda yangın çıktı

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle makilik alanda başlayan yangının ihbar edilmesi üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler ile yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlerin çevredeki ormanlık alanlara sıçramaması için yoğun çalışma başlattı.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürerken, bölgedeki rüzgârın söndürme çalışmalarını zaman zaman zorlaştırdığı öğrenildi.