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Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

21.10.2026 10:26

Mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
IHA

Yanan fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

İHA, DHA
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Hatay'da mobilya fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Antakya ilçesinde Antakya Mobilyacıları İhtisas Sanayi Sitesi'ndeki bir mobilya fabrikasında sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 

 

Yükselen alevleri gören çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. 

 

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede önlem aldıktan sonra yangını söndürmek için çalışma başlattı.

 

KONTROL ALTINA ALINDI

 

Yangın, itfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına devam ederken, yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

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